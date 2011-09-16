〔全球经济〕OECD敦促各国对长期失业问题立即采取措施

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透巴黎9月15日电---经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚周四敦促各国政府针对年轻一代以及长期失业率问题立即采取措施,否则有可能形成更为根深蒂固的问题.
葛利亚递交了OECD国家年度失业调查报告,称南欧各国以及英法美三国必须刺激就业和经济成长.
他说,这就需要在旨在安抚债市的财政整顿和鼓励就业增长的雇用补贴和激励计划之间达成一种平衡,同时调整社会保障计划.
OECD称,与新兴市场鼓舞人心的迹象相比,美国和许多欧洲国家仅正从衰退中缓慢复苏,无法将高失业率拉低.
除了表扬澳洲、日本和韩国以外,葛利亚还指出欧洲的德国和荷兰已实施有效举措来促进就业.
"一些国家抵御就业市场风暴取得相对较好的效果,这一事实不能归因于幸运:而是反映了金融危机过後他们有效的就业市场政策和即时采取行动,"他说.
葛利亚敦促各国侧重实施财政整顿计划--认可美国总统奥巴马的就业计划--提议在可能的情况下实施雇用补贴.
他指出,具有完善社会福利的欧洲国家需要确保他们对于求职者提供了充分的激励举措,尤其是年轻一代,同时要实行工作与学习并进的计划.(完)
--编译 李爽; 审校 张若琪
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