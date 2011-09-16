〔中国债市〕山东海龙短融评级遭遇调降,市场首见A-2级债项短融

路透上海9月16日电---中国联合资信评估有限公司最新评级公告周五称,将山东海龙股份有限公司(000677.SZ)的主体评级和其短融的债项评级分别降至为A-/负面和A-2级,短融市场首次出现A-2级别的个券.

刊登在中国债券信息网的跟踪评级报告称,决定将公司的主体长期信用等级由"A+"调整为"A-",评级展望由"稳定"调整为"负面",同时将"11海龙CP01"CN1181180=CFXS的债项信用等级由"A-1"调整为"A-2"

联合资信认为,2011年,公司生产经营压力加大,二季度以来,原材料价格高位运行,公司从5月份开始对大部分产能设备实施停产检修,产能利用率仍处于较低水平,成本费用控制难度加大.

此外,同期公司管理层变动大,股权变更问题尚未落实,且因违规问题接受监管部门调查,以上因素对公司发展形成较大不利影响,公司基本信息面弱化.

山东海龙在4月份在银行间债市发行了4亿元人民币一年期短期融资券,恒丰银行主承,票面利率5.80%.

按央行和银行间市场交易商协会的有关规定,银行间债券市场短期债券信用等级划分为四等六级,符号表示分别为:A-1、A-2、A-3、B、C、D,每一个信用等级均不进行微调。A-1 为最高级短期债券，表明该券还本付息能力最强,安全性最高;而A-2级别表示还本付息能力较强,安全性较高;目前市场上短融多为A-1级别.(完)

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