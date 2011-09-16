〔美国个股〕通用电气执行长看到美国经济取得"像样的"增长

路透纽约9月15日电---美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)表示,他看到"全球各地取得良好的和像样的经济成长",包括美国在内.他不担忧经济可能滑向衰退.

在参加一个活动之前,伊梅尔特周四在纽约对记者发表了上述言论.通用电气将在这次活动上宣布在癌症研究方面的新投资.

在被问及是否担心衰退时,伊梅尔特答道,"不担心.我看到全球各地取得良好的,像样的经济成长.美国的成长说得过去,而美国以外则相当好."

伊梅尔特是奥巴马政府经济与就业方面的主要顾问之一.他表示,总统的就业委员会接下来将提交一份专注于小企业和企业家的建议案.他是该委员会的负责人.

在谈及将从伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)回购公司优先股时,伊梅尔特表示,"我们当时这麽做是正确的,退出也是正确的."

通用电气股价周四收高2.8%,报16.08美元.(完)