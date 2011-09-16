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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 09:29 BJT

〔中国股市〕周四融资买入较前日下滑逾一成,辽宁成大交易活跃

路透北京9月16日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额为

78,954万元人民币,较上交易日减少12%.标的证券辽宁成大(600739.SS)融资买入额达

3,380万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,099,639 52,075 15,385

深圳证券交易所 1,311,614 26,879 13,879(完)

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--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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