〔中国个股〕西南证券拟11.8亿元增持银华基金20%股权,成其控股股东

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海9月16日电---继吸收合并国都证券後,中国西南证券(600369.SS)再度出手,拟以11.8亿元人民币收购银华基金管理有限公司20%的股权.收购完成後,西南证券将持有银华基金49%股权,成为其控股股东.
该公司周五公告并称,证券公司传统的经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、资产管理业务等大部分收入受市场波动影响比较大;而基金管理公司的收入主要来源于管理费收入,波动性不大,业绩受市场波动影响小于证券公司.此次收购将有利于增加公司投资收益及增厚公司利润.
中国证券报同日报导引述公司有关人士表示,增持银华基金股权後,西南证券将消除全牌照业务中的基金短板,基金业务将成为公司未来新的利润增长点.
报导引述西南证券董事长翁振杰表示,目前全国15家上市券商中,有12家持有基金公司股权,其中九家上市券商拥有控股的基金公司,因此对于正在打造千亿级证券公司、探索证券控股集团和争取国内领先地位的西南证券而言,控股基金管理公司不可或缺.
银华基金成立于2001年,是国内为数不多的同时拥有企业年金资产管理业务资格、境外证券投资管理业务资格(QDII)和特定客户资产管理业务资格的基金管理公司.
中证报报导并显示,自2008年以来,银华基金规模一直位居全国前十位,2010年底基金资产净值达722亿元,市场份额超过3%,2010年实现收入10.76亿元,净利润3.41亿元.
西南证券此前通过向国都证券股东新增发行股份的方式吸收合并国都证券,此为国内首例上市券商同业并购重组案.西南证券并因此获得了IB业务牌照和期货公司.[ID:nCN1901159]
西南证券总部所在地--重庆市对西南证券寄予厚望,希望成为当地的金融控股平台.重庆市市长黄奇帆去年曾表示希望西南证券三年内市值要力争突破1,000亿元.
在合并国都证券前,西南证券在全国18个城市设有37家证券经营机构,在重庆、北京、上海、深圳、成都设有投行业务部,并于2010年4月设立了从事直接投资业务的全资子公司--西证股权投资有限公司.(完)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
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