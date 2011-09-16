〔中国金融〕银监会官员称正积极研究有条件资产证券化--报载

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海9月16日电---中国银监会主席助理阎庆民表示,银监会正在研究如何开展有条件、有限制、有前提的资产证券化,并会同央行向国务院汇报,以减少银行的资本和流动性压力.
中国证券报周五并援引他指出,随着各家银行的拨备覆盖率不断增加,同时面临房地产、融资平台不确定性的情况下,不良贷款还可能有所反弹.
资产证券化是指,以资产在可预计未来产生的现金流为基础或支撑,将相关资产进行打包并转化成具有投资价值的有价证券的过程.资产证券化能够使流动性不强但具有稳定现金流的资产通过资本市场的有价证券交易变现,从而提高资金的周转速度和使用效率.
阎庆民并表示,当前股份制银行以信贷为主,贷款占总资产比例很高.股份制银行应当增加非信贷业务和零售业务,形成零售与批发均衡发展的格局.
此外,股份制银行要强化资本约束,推动发展模式的改变.今後一段时间内,股份制商业银行的资本补充,将由过去主要依靠外部融资转向内部开源节流.
阎庆民还介绍称,从2003年到今年6月,国内12家股份制银行资产从3.1万亿元人民币,增加到16.7万亿元;利润从116亿元,发展到1,368亿元,增加11.76倍.与此同时,股份制商业银行在资产质量,风险抵御能力等方面也有持续改善.目前不良贷款率是0.6%;平均资本充足率达11.04%,拨备覆盖率为331%;上半年利润增长43%.(完)
--发稿 刘昕; 审校 周晓峰/张喜良
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。