〔中国金融〕银监会官员称正积极研究有条件资产证券化--报载

路透上海9月16日电---中国银监会主席助理阎庆民表示,银监会正在研究如何开展有条件、有限制、有前提的资产证券化,并会同央行向国务院汇报,以减少银行的资本和流动性压力.

中国证券报周五并援引他指出,随着各家银行的拨备覆盖率不断增加,同时面临房地产、融资平台不确定性的情况下,不良贷款还可能有所反弹.

资产证券化是指,以资产在可预计未来产生的现金流为基础或支撑,将相关资产进行打包并转化成具有投资价值的有价证券的过程.资产证券化能够使流动性不强但具有稳定现金流的资产通过资本市场的有价证券交易变现,从而提高资金的周转速度和使用效率.

阎庆民并表示,当前股份制银行以信贷为主,贷款占总资产比例很高.股份制银行应当增加非信贷业务和零售业务,形成零售与批发均衡发展的格局.

此外,股份制银行要强化资本约束,推动发展模式的改变.今後一段时间内,股份制商业银行的资本补充,将由过去主要依靠外部融资转向内部开源节流.

阎庆民还介绍称,从2003年到今年6月,国内12家股份制银行资产从3.1万亿元人民币,增加到16.7万亿元;利润从116亿元,发展到1,368亿元,增加11.76倍.与此同时,股份制商业银行在资产质量,风险抵御能力等方面也有持续改善.目前不良贷款率是0.6%;平均资本充足率达11.04%,拨备覆盖率为331%;上半年利润增长43%.(完)