《热点透视》欧元区危机带来信贷紧缩风险,亚洲面临热钱流出的威胁

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 郑茵

路透香港9月15日电---投资者的避险操作让许多亚洲货币跳水,亚洲债务违约担保成本也大幅飙升.相比于该地区的金融体质,欧洲的局势对这场溃退要负更多的责任.这提醒人们,热钱最危险的时候往往不在它流入时,而在流出时.

就拿韩国来说吧.投资者热衷于从海外低成本借入美元,而後购买韩元计价资产,几个月来,韩国当局一直试图给这股热潮降温.这些投机行为押注美元会不停地贬值,而国内通胀上升会迫使央行加息.韩国银行业第一季从海外借到的短期贷款达到138亿美元,帮助推动韩元在8月前一度升值9%.

今年另一个吸引热钱的市场是印尼.至8月中,外资共计买入12.3亿美元印尼股票以及30%的印尼公债,帮助该国收益率(殖利率)触及逾五年来低点,印尼卢比也达到2004年以来最强.

麻烦在于很多热钱来自欧洲,和那里相比,亚洲的风险看起来要小一些.因此,国际清算银行(BIS)数据显示,从欧洲涌入亚洲的热钱超过9,000亿美元.这远远高于危机前的水准.现在亚洲的总体情况并没有改变.但欧洲投资者继续维持这麽大信贷规模的能力却在飞快降低.不管他们有没有真的开始从亚洲撤资,其他投资者鉴于这种预期却正在这样做.结果颇富戏剧性,印尼卢比仅仅在四天时间里就贬值2%.

外资急急忙忙的退出可能导致本地市场短期内美元短缺.本周雅加达金融市场就出现了这样的迹象,10年期印尼公债收益率从6.5%蹿升至7.2%.尽管这很富有戏剧性,但也不过就是让收益率回到了7月时的水准.其他亚洲债券市场迄今仍保持平静.可如果来自欧洲的警钟声越来越急促,那麽亚洲就会更有理由诅咒热钱.(完)