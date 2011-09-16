〔英国经济〕央行副总裁宾恩称通胀率将在2012年下降--英国太阳报

路透伦敦9月16日电---英国太阳报周五刊登对央行副总裁宾恩的专访称,英国目前处于4.5%的通胀率将在2012年下降.

他表示,"道路尽头有亮光.这是条漫长的道路.我不会对此辩驳.即便明年家庭收入下降的情况停止,经济仍不会非常强劲地增长,不过情况不会像今年这麽糟糕."