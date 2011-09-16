《独家新闻》英国央行委员威尔称衰退风险升高,但通胀问题犹存

* 增长前景恶化,衰退风险升高--英国央行委员威尔

* 威尔:通胀仍是个问题

* 威尔:若通胀大幅低于预估,可能对量化宽松投赞成票

记者 Sven Egenter

路透伦敦9月15日电---英国央行委员威尔周四对路透称,最近数周英国经济前景发生恶化,二次衰退的风险比7月时高.

不过威尔表示,通胀仍是个问题,近来并非所有消息都表明中期通胀会大幅低于央行目标,而低通胀是推出更多量化宽松(QE)措施的必要保证.

威尔在接受Reuters Insider电视采访时说,"以过去两个月左右的情况,任何人都能看出(衰退风险)比7月时要大."

威尔是央行货币政策委员会(MPC)的外部委员,他表示自己的投票注重实效,"因此在10月会议上我必须得表明我的观点,什麽才是目前最大的风险--是长期远高于目标的高通胀,还是过去几周增长前景恶化这个事实."

"如果通胀看上去将有可能大幅低于目标,那麽我会认为购买更多资产是合理的,"他说.

英国央行本月稍早维持利率在0.5%的纪录低位不变,并将资产购买规模保持在2,000亿英镑.

9月会议记录定于下周三公布.威尔和央行首席经济学家戴尔在8月会议上放弃加息主张,外界认为这是朝进一步放松货币政策迈出重要一步.

威尔指出,并不完全确信需要进一步量化宽松."我觉得可以这麽说,通胀问题和增长问题同时存在,"他说.

"央行8月发布预测以来,商品价格涨幅超出我们预期,薪资增速也比预期的略快,"威尔说.

但他表示,不是说这些情况必然会抵消增长前景的恶化,

他认为,甚至像服务业采购经理人指数(PMI)这样的疲弱数据传递出的信息目前都不是完全明朗.

"目前一切都悬而未决,"他说."2008年时经济指标每况愈下,迄今还没有重复这种状况,但我显然会非常密切地继续观察."

威尔重申,量化宽松措施仍会提振经济,并强调欧债危机是英国经济面临的头号风险.(完)