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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 10:25 BJT

俄罗斯即将开通通往朝鲜的铁路线

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月15日电---俄罗斯铁路公司周四称，下月首列沿一新修复铁路线的火车将开往朝鲜，开启两国之间的一条罕见贸易线路。

朝鲜多年来一直受到国际制裁，这条铁路线至少可改善该国与周边邻国的贸易前景。

俄罗斯铁路公司一直在翻修一条从俄罗斯东部边境城镇哈桑（ Khasan）至朝鲜罗津港（Rajin）的铁路线，此项目为朝鲜领导人金正日2001年访俄时所签协议内容之一。

俄罗斯铁路一名发言人称：“10月份将开启首列示范列车。”

该公司还正在罗津建一集装箱码头。罗津是朝鲜罗先经济特区(Rason Special Economic Zone)的主要中心之一。

俄罗斯铁路称，将利用该条铁路线与集装箱码头出口俄罗斯煤炭，从韩国与其他亚洲国家进口商品。（完）

编译：张敏 发稿：程芳

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