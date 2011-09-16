《全球贵金属分析》金融市场压力升温,黄金的过山车式行情远未结束

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 投资者的紧张情绪减弱,金价在1,800美元上方阻力重重
* 金价大幅波动,表明金融市场面临的压力日甚
* 作为避险工具,金价走势震荡但并未崩溃
记者 Amanda Cooper/Jan Harvey; 编译 王翔琼/隋芬/艾茂林
路透伦敦9月15日电---未来数周,黄金市场将面临更多剧烈波动,因多空双方围绕金价走向僵持不下,投资者在每盎司1,800美元上方对黄金的信心开始动摇,决策者也在采取孤注一掷的措施来稳定经济.
自瑞士央行上周意外决定将瑞郎与欧元汇率挂钩,并无限量购入外币以遏制瑞郎升势以来,黄金投资者经历了一波大起大落的过山车式行情.
瑞士央行的举措引发金价的新一轮震荡,在此之後,金价在逾100美元的区间震荡交投.过去数周,金价在几分钟内急速涨跌50美元的走势并不鲜见.
"我认为金价将走高,但不排除向下修正逾100美元的可能,尤其是在美元进一步走强的情况下,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级经理Ole Hansen称,"短期可能需要相当强劲的买兴."
全球各地的金融市场都经历着极端的价格波动,因投资者愈发对欧元区领导人解决区内债务危机的能力失去信心.债务危机已席卷希腊、葡萄牙和爱尔兰,目前正在威胁意大利和西班牙.
此外,许多美国经济指标表明增长正陷于停顿,而与此同时,美国联邦储备理事会(美联储,FED)在誓言维持近零利率,并购买数万亿美元的公债之後,手头可用的政策工具不断减少.
这些问题已是老生常谈,目前为止一直利于黄金,推动金价在本月稍早触及每盎司1,920美元上方的纪录高位.不过鉴于金价处在前所未见的高位,如此极端的不确定性正令投资者焦虑不安.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类