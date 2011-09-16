《全球贵金属分析》金融市场压力升温,黄金的过山车式行情远未结束

* 投资者的紧张情绪减弱,金价在1,800美元上方阻力重重

* 金价大幅波动,表明金融市场面临的压力日甚

* 作为避险工具,金价走势震荡但并未崩溃

记者 Amanda Cooper/Jan Harvey; 编译 王翔琼/隋芬/艾茂林

路透伦敦9月15日电---未来数周,黄金市场将面临更多剧烈波动,因多空双方围绕金价走向僵持不下,投资者在每盎司1,800美元上方对黄金的信心开始动摇,决策者也在采取孤注一掷的措施来稳定经济.

自瑞士央行上周意外决定将瑞郎与欧元汇率挂钩,并无限量购入外币以遏制瑞郎升势以来,黄金投资者经历了一波大起大落的过山车式行情.

瑞士央行的举措引发金价的新一轮震荡,在此之後,金价在逾100美元的区间震荡交投.过去数周,金价在几分钟内急速涨跌50美元的走势并不鲜见.

"我认为金价将走高,但不排除向下修正逾100美元的可能,尤其是在美元进一步走强的情况下,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)高级经理Ole Hansen称,"短期可能需要相当强劲的买兴."

全球各地的金融市场都经历着极端的价格波动,因投资者愈发对欧元区领导人解决区内债务危机的能力失去信心.债务危机已席卷希腊、葡萄牙和爱尔兰,目前正在威胁意大利和西班牙.

此外,许多美国经济指标表明增长正陷于停顿,而与此同时,美国联邦储备理事会(美联储,FED)在誓言维持近零利率,并购买数万亿美元的公债之後,手头可用的政策工具不断减少.