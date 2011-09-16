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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 10:07 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元持稳,关注亚洲货币走势

路透惠灵顿/悉尼9月16日电---澳元和新西兰元周五持稳,此前追随欧元走升.此前全球主要央行向欧洲银行业提供美元融资帮助的前景提振欧元.

澳元兑美元AUD=D4在1.0313处守住涨幅,海外市场一度高见1.0346.纽约尾盘报1.0317.

澳元本月仍为下跌3.5%,阻力位和支撑位料分别为1.0423和1.0240.

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