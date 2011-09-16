〔中国债市〕山东海龙短融评级遭调降,低等级信用债需求或更低迷(更新版)

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* 联合资信调降山东海龙及其短融评级

* 债市首见A-2级别债项短融

* 流动性差,机构或难抛售

* 低等级信用债需求将更加低迷

路透上海9月16日电---中国联合资信评估有限公司周五发布评级公告,将山东海龙股份有限公司(000677.SZ)的主体评级和其短融的债项评级分别降至为A-/负面和A-2级,因其基本面恶化,短融市场则首次出现A-2级别的个券.

市场人士表示,由于低评级短融流动性差,即使基金公司出于风险控制的角度想转让该期短融,料也难觅买家;且由此推升的避险情绪,可能会波及其他低评级的信用债,未来其需求可能更加低迷.

"基金如果拿着这期短融,转让是很难的,因为风险很高,哪家机构也不愿意接手."上海一债券基金经理表示."只能hold住,死抗,没办法."

他并推测,由于基金业绩排名考核压力大,不少基金在上半年买入一些低评级短融,单纯追求高收益率,现在短融评级遭遇调降,鉴于该期短融流动性差,市场已经难寻买家.

上海一银行交易员则表示,山东海龙事件的影响料仅限于一些低评级的信用债,毕竟这个是属于企业的个别现象,远非地方融资平台影响范围巨大,预计未来低评级的信用产品收益率会上行,且流动性将更加糟糕.

刊登在中国债券信息网的跟踪评级报告称,联合资信决定将山东海龙的主体长期信用等级由"A+"调整为"A-",评级展望由"稳定"调整为"负面",同时将"11海龙CP01"CN1181180=CFXS的债项信用等级由"A-1"调整为"A-2".

对于本次下调债项评级的原因,联合资信认为,2011年,公司生产经营压力加大,二季度以来,原材料价格高位运行,公司从5月份开始对大部分产能设备实施停产检修,产能利用率仍处于较低水平,成本费用控制难度加大.

此外,同期公司管理层变动大,股权变更问题尚未落实,且因违规问题接受监管部门调查,以上因素对公司发展形成较大不利影响,公司基本信息面弱化.

山东海龙4月份在银行间债市发行了4亿元一年期短期融资券CN1181180=CFXS,恒丰银行主承,票面利率5.80%.

**低评级信用产品受波及**

今年以来,"信用风险"的阴霾一直笼罩债市,投资者像"挖地雷"一样,尽量避免持有存在违约风险的债券,但从此前曝出云投集团重组风波等,投资者的担心从来没有舒缓过,心态本来已如履薄冰.

上述基金经理指出,监管层并未明确要求基金不能持有"A-2"级别的短融,各家基金公司仅是从风控的角度,避免资产组合中出现低评级信用产品,所以应该不会出现集中抛售,况且目前该期债剩馀期限仅半年多,收益率也处于高位,相信大多数持有人可能会选择继续持有到期.

华东一银行的债券交易员则指出,"现在经济不是要减速吗?经济减速就可能会让企业盈利下降,低评级的信用债风险上升是必然的."

他并认为,特别是此前的一些低评级信用债,违约风险大增,有了前车之鉴,未来的投资者将避免持有低评级的信用产品,而尽量投资一些主体评级在"AA+"以上的信用债,这很可能导致信用产品走势的分化.

按央行和银行间市场交易商协会的有关规定,银行间债券市场短期债券信用等级划分为四等六级,符号表示分别为:A-1、A-2、A-3、B、C、D,每一个信用等级均不进行微调。A-1 为最高级短期债券，表明该券还本付息能力最强,安全性最高;而A-2级别表示还本付息能力较强,安全性较高;目前市场上短融多为A-1级别.(完)

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