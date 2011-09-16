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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 10:22 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月16日(II)

**证券时报**

--记者从知情人士处获悉,京东商城预定本周启动的投行招募工作已经延迟.由于其财务和内控制度存在一些漏洞,前期接触的投行团队要求其披露更为清晰的财务说明.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/曾菱; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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