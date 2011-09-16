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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 10:42 BJT

〔日本债市〕公债价格下跌,期货持于20日移动均线上方

路透东京9月16日电---日本政府公债价格周五追随美国公债下跌,之前全球主要央行表示将联合向商业银行提供更长期限美元流动性.日本投资者在本月稍晚的结帐之前也锁定利润.

主要央行的举措引发遭受打击的欧洲银行股急剧反弹,缓解了即将发生银行业危机的担忧,也引发债券避险买盘消退.

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