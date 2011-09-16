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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 10:47 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收涨1.7%,金融类股提振大盘

路透东京9月16日电---日本股市日经指数周五早盘收涨1.7%,升至近期阻力位上方,全球主要央行的协同行动,缓解了对欧债危机引发该地区金融系统流动性紧缩的担忧.

金融股跑赢大盘,提振日经指数升穿8,732点,这是日经指数9月期约及选择权的结算价;指数同时也突破备受关注的25日移动均线切入位8,803点.

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