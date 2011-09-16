日本欲将日美关系重新置于核心地位

(本文由路透中文网编译)

路透东京9月16日电---日本首相野田佳彦正在抛弃民主党之前调整日美外交关系、更亲近亚洲国家的努力，转而恢复日美同盟在安全政策方面的核心地位。

然而，野田佳彦在如何平衡日美和日中关系方面经受着严峻挑战。他表示，父亲的军旅生涯影响了自己对安全问题的看法。

野田佳彦最棘手的任务可能就是要让中国和美国确信，他将维持足够长的任期，认真履行自己的职责。他是日本过去五年里的第六任首相。

野田佳彦下周将在联合国展开就任首相以来的首度外交活动，他明显希望避免此前两位首相的错误，一位曾导致日美关系紧张，另一位则引发与中国的领土争端，令日中关系降至冰点。

“我认为，在目前阶段没有必要推进诸如东亚共同体这样宏大的愿景，”野田佳彦在本月的一篇文章中写道。

“在此之前我们必须要做的是，设计出在遇到严重领土争端事件时日本的回应方案。”他还指出，“我们绝不应该让事态升级，但是为了保卫我们的领土，我们必须在需要时展现我们的诉求和行动。”

当前日中关系表现脆弱，在经济层面的相互依赖日益加强，但在政治层面受领土争端和资源争夺影响缺乏互信。日本警惕中国扩张海军军力范围，中国则对日本二战及之前的侵略历史留有痛苦记忆。

中国明年将进行领导人换届，日本对其地区和全球影响力下降感到焦虑，专家预计双方出现更多争吵的风险很大。

**听其言,观其行**

尽管野田佳彦发表的讲话可能令中国感到担心，他对日美联盟的承诺，以及日本需要拥有自卫能力的讲话将受到美国的欢迎。

包括总统奥巴马在内的美国决策者希望看到野田佳彦能够言行一致。野田佳彦将是奥巴马两年里会见的第三位日本首相。

京都斯坦福中心的主管Andrew Horvat称，“他说了美国希望日本领导人说的话，问题是他是否会做他该做的事。”

野田佳彦承诺履行2006年日本政府的承诺，将美军普天间（Futenma）基地重新安置到冲绳县人烟较稀少的地区，但必将再次激起冲绳县当地居民的抗议。（完）