日本欲将日美关系重新置于核心地位

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(本文由路透中文网编译)
路透东京9月16日电---日本首相野田佳彦正在抛弃民主党之前调整日美外交关系、更亲近亚洲国家的努力，转而恢复日美同盟在安全政策方面的核心地位。
然而，野田佳彦在如何平衡日美和日中关系方面经受着严峻挑战。他表示，父亲的军旅生涯影响了自己对安全问题的看法。
野田佳彦最棘手的任务可能就是要让中国和美国确信，他将维持足够长的任期，认真履行自己的职责。他是日本过去五年里的第六任首相。
野田佳彦下周将在联合国展开就任首相以来的首度外交活动，他明显希望避免此前两位首相的错误，一位曾导致日美关系紧张，另一位则引发与中国的领土争端，令日中关系降至冰点。
“我认为，在目前阶段没有必要推进诸如东亚共同体这样宏大的愿景，”野田佳彦在本月的一篇文章中写道。
“在此之前我们必须要做的是，设计出在遇到严重领土争端事件时日本的回应方案。”他还指出，“我们绝不应该让事态升级，但是为了保卫我们的领土，我们必须在需要时展现我们的诉求和行动。”
当前日中关系表现脆弱，在经济层面的相互依赖日益加强，但在政治层面受领土争端和资源争夺影响缺乏互信。日本警惕中国扩张海军军力范围，中国则对日本二战及之前的侵略历史留有痛苦记忆。
中国明年将进行领导人换届，日本对其地区和全球影响力下降感到焦虑，专家预计双方出现更多争吵的风险很大。
**听其言,观其行**
尽管野田佳彦发表的讲话可能令中国感到担心，他对日美联盟的承诺，以及日本需要拥有自卫能力的讲话将受到美国的欢迎。
包括总统奥巴马在内的美国决策者希望看到野田佳彦能够言行一致。野田佳彦将是奥巴马两年里会见的第三位日本首相。
京都斯坦福中心的主管Andrew Horvat称，“他说了美国希望日本领导人说的话，问题是他是否会做他该做的事。”
野田佳彦承诺履行2006年日本政府的承诺，将美军普天间（Futenma）基地重新安置到冲绳县人烟较稀少的地区，但必将再次激起冲绳县当地居民的抗议。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。