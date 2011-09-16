〔中国贸易〕商务部重申不追求大规模顺差,并呼吁各国放松出口管制(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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* 中国不追求大规模贸易顺差
* 呼吁各国放松不必要出口管制
路透北京9月16日电---中国商务部副部长王超周五重申,中国不追求大规模的贸易顺差,将坚定不移的扩大对外开发,努力进一步扩大进口.
他在纪念中国加入WTO(世贸组织)十周年论坛上并呼吁其它国家放松不必要的出口管制,减少市场扭曲,使比较优势能够在贸易中充分发挥作用.
"中国不追求大幅度持续的贸易顺差,中国将继续加强进口体制改革,提高贸易自由化和便利化",王超称,中国主张在全球范围内扩大贸易与投资自由.
他指出,近期贸易保护主义抬头,但以提高贸易壁垒的方式解决经济危机无益于饮鸠止渴.WTO各成员国在多哈会议中应尽早达成平衡协议,实现发展目标.
继中国7月贸易顺差意外扩至314.8亿美元的30个月高点後,8月贸易顺差大幅回落至177.6亿美元,显示中国"扩进口,稳出口,降顺差"的外贸政策持续发酵.[ID:nCN1957937]
中国海关此前公布数据显示,8月出口同比增长24.5%,进口同比增30.2%,增速高于预期的21.6%和21.5%,并分别创下四个月和七个月最高水准.
美国商务部6月中旬公布实施出口管制新规,即《战略贸易许可例外规定》,将中国排除在44个可享受贸易便利措施的国家和地区之外.[ID:nCN1127782](完)
--发稿 尹媛婷; 撰写 康熙泽; 审校 乔艳红
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。