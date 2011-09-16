《中国人民币有效汇率变动情况表》--9月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海9月16日电---以下为路透为您整理的人民币汇率变动情况一览:
**国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**
2011年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月
名义有效汇率 112.54 111.89 112.07 111.89 111.73 112.42 113.22 113.60 113.78 112.59 111.78 113.81 114.12
实际有效汇率 120.39 117.70 117.24 118.22 116.84 117.60 120.74 118.01 119.93 118.54 117.97 119.66 118.68
**中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率**
2011年8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月
美元 6.4090 6.4614 6.4778 6.4988 6.5292 6.5662 6.5831 6.6027 6.6515 6.6558 6.6732 6.7462
港元 0.82194 0.82960 0.83201 0.83590 0.83996 0.84260 0.84501 0.84872 0.85559 0.85829 0.86000 0.86855
百日圆 8.3075 8.1321 8.0423 8.0084 7.8460 8.0326 7.9494 7.9868 7.9809 8.0725 8.1884 7.9954
欧元 9.1876 9.2385 9.3161 9.3100 9.4444 9.1921 8.9838 8.8127 8.7837 9.1078 9.2909 8.7692
英镑 10.4872 10.4258 10.5083 10.6144 10.6944 10.6156 10.6141 10.4122 10.3737 10.6317 10.5742 10.4824
林吉特 0.46571 0.46343 0.46764 0.46383 0.46118 0.46255 0.46286 0.46418 0.47006 0.46793 0.46505 0.46064
卢布 4.4873 4.3214 4.3217 4.2990 4.2984 4.3304 4.4415 4.5664 4.6377 4.6995
注:1.中国外汇交易中心公布的数据来自中国外汇交易中心网站(www.chinamoney.com.cn).
2.国际清算银行公布的数据来自于国际清算银行网站(www.bis.org).2005年为基期,
名义有效汇率及实际有效汇率都为100.
3.有效汇率是一种加权平均汇率,通常以对外贸易比重为权数.在具体的实证过程中,有
效汇率又区分为名义有效汇率和实际有效汇率.名义有效汇率等于其货币与所有贸易
夥伴国货币双边名义汇率的加权平均数,如果剔除通货膨胀对各国货币购买力的影响,
就可以得到实际有效汇率.(完)
--整理 曲伟治; 审校 边竞
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。