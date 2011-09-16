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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 15:15 BJT

美国拒绝对台湾出售新型F-16战机--报导

(本文由路透中文网编译)

路透9月16日电---《华盛顿时报》报导称，美国总统奥巴马决定不向台湾出售新型F-16战机，但将向台湾提供42亿美元的其他武器和装备。

报导援引美国政府和国会官员的话称，政府将于周五晚些时候就此呈报国会。

报导称白宫拒绝就此置评。记者暂时未能联系到台湾官员置评。

奥巴马政府曾表示，将于10月1日前就台湾求购66架新型F-16战机事宜作出决定。

2006年以来，美国一直在对台出售F-16 C/D战机问题上闪躲不明，显然是为了避免激怒北京政府。

《华盛顿时报》称，奥巴马政府提出的对台军售一揽子计划中，包括用来升级台湾F-16 A/B战机的武器和装备。(完)

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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