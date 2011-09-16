〔中国债市动态〕利率债收益率小幅上行,对季末资金面忧虑渐重

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海9月16日电---中国银行间债市周五早盘央票、国债等利率产品收益率小幅上涨,因大盘新股中国水电IPO可能近期启动,以及季度末因素导致的资金面可能吃紧忧虑渐重.
信用产品方面,机构看空气氛依旧偏浓,二级市场老券乏人问津.首日上市的一年期11长电CP003等券种收益率较发行利率上涨约10个基点(bp).
上海一银行交易员称,"国债央票有卖盘,收益率稍微走高些,...(还是)担心资金吧."
他并指出,稍早招标六个月期贴现国债加权收益率偏高,亦是对未来资金面不乐观的反应.而国开债结果与预期相去不远,暂时未对市场形成明显影响.
三位消息人士周四确认,有望成中国年内最大的首次公开发行(IPO)项目--中国水利水电A股计划于下周启动路演,初定网上发行时间为9月26日.这或会给证券市场短期资金面带来一些压力.[ID:nCN1968491]
业内人士透露,财政部稍早招标的150亿元人民币六个月期(182天)记账式贴现国债,加权中标收益率为3.9394%;国家开发银行[CHDB.UL]招标的五年固息金融债,中标利率为4.68%,略高于此前4.65%的预测均值,认购倍数约为1.74倍.
华中另一银行交易员则表示,因信用风险、供给压力等,信用产品走势继续承压,买气不足致交投清淡.
中国联合资信评估有限公司周五发布评级公告,将山东海龙股份有限公司(000677.SZ)的主体评级和其短融的债项评级分别降至为A-/负面和A-2级,因其基本面恶化,短融市场则首次出现A-2级别的个券.[ID:nCN1970063]
首日上市的一年期短融11长电CP003券加权收益率tCN041154002=CFXS为6.1313%,较其6.04%的发行利率涨近10个bp;同日上市的一年期短融11船重CP001tCN041154003=CFXS成交收益率亦有类似涨幅.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。