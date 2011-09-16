〔中国债市动态〕利率债收益率小幅上行,对季末资金面忧虑渐重

路透上海9月16日电---中国银行间债市周五早盘央票、国债等利率产品收益率小幅上涨,因大盘新股中国水电IPO可能近期启动,以及季度末因素导致的资金面可能吃紧忧虑渐重.

信用产品方面,机构看空气氛依旧偏浓,二级市场老券乏人问津.首日上市的一年期11长电CP003等券种收益率较发行利率上涨约10个基点(bp).

上海一银行交易员称,"国债央票有卖盘,收益率稍微走高些,...(还是)担心资金吧."

他并指出,稍早招标六个月期贴现国债加权收益率偏高,亦是对未来资金面不乐观的反应.而国开债结果与预期相去不远,暂时未对市场形成明显影响.

三位消息人士周四确认,有望成中国年内最大的首次公开发行(IPO)项目--中国水利水电A股计划于下周启动路演,初定网上发行时间为9月26日.这或会给证券市场短期资金面带来一些压力.[ID:nCN1968491]

业内人士透露,财政部稍早招标的150亿元人民币六个月期(182天)记账式贴现国债,加权中标收益率为3.9394%;国家开发银行[CHDB.UL]招标的五年固息金融债,中标利率为4.68%,略高于此前4.65%的预测均值,认购倍数约为1.74倍.

华中另一银行交易员则表示,因信用风险、供给压力等,信用产品走势继续承压,买气不足致交投清淡.

中国联合资信评估有限公司周五发布评级公告,将山东海龙股份有限公司(000677.SZ)的主体评级和其短融的债项评级分别降至为A-/负面和A-2级,因其基本面恶化,短融市场则首次出现A-2级别的个券.[ID:nCN1970063]

首日上市的一年期短融11长电CP003券加权收益率tCN041154002=CFXS为6.1313%,较其6.04%的发行利率涨近10个bp;同日上市的一年期短融11船重CP001tCN041154003=CFXS成交收益率亦有类似涨幅.(完)