〔路透调查〕日本9月散户投资者股票信心指数降至负62,创11个月新低

* 主要指数下滑12点至负62

* 约有43%的受访者称不支持任何政党

路透东京9月16日电---路透周五公布的月度调查显示,日本散户投资者9月对国内股票的信心降至11个月低点,受到日圆接近历史高点、欧洲主权债务问题以及美国经济放缓等因素影响.