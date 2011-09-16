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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 11:38 BJT

《全球市场》亚洲股市跳涨,欧盟财长会议前投资者削减空头仓位

* 摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚洲股市指数上涨2.3%,日经指数上涨1.7%

* 本周迄今欧元兑美元累计上涨2.1%

* 市场寄望将有更多央行协同行动

* 思捷环球在香港遭投资者抛售

路透新加坡/香港9月16日电---亚洲股市周五跳涨,欧元企稳,上日曾大幅上涨,因投资者寄望欧元区财长会出台强劲措施控制欧债危机.

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