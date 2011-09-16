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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 11:47 BJT

〔中国钢铁〕9月上旬粗钢日产量达196.4万吨,旬环比增3.1%--中钢协

路透北京9月16日电---中国联合钢铁网援引中钢协数据称,9月上旬全国粗钢日产量达到196.4万吨,旬环比增3.1%.

其中,9月上旬中钢协会员企业粗钢日产量为166.8万吨,旬环比大增4.7%.

中国8月粗钢日均产量为193.51万吨,环比增长1.16%.(完)

--发稿 李文科; 撰写 沈燕; 审校 张喜良

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