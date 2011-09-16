版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 11:41 BJT

〔日本股市〕日经指数涨幅扩大至2.06%

路透东京9月16日电---日本股市日经指数.N225周五上涨2.06%至8,847.58点,东证股价指数.TOPX升1.91%至766.09点.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐