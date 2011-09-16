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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 12:14 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:盘初涨势减退

IFR悉尼9月16日电---美元兑日圆以外亚洲货币开盘後上演了一波上涨行情,之後探向日低;美元兑韩元再次成为打算逃离韩国股市和债市的海外资金的目标.

中国公布人民币兑美元中间价创2005年汇改以来新高後,且股市继续延续涨势,市况开始趋于平稳.

海外市场传出的消息当然并不全然利好,欧洲央行发现有必要为欧洲银行业者提供紧急美元融资安排,就像2008年所作的那样.不过,此举对于风险交易而言算是一个受欢迎的宽慰因素,美国股市继续上扬.如果希腊救助贷款不能获得批准,这些走势或转瞬即逝.(完)

--编译 王兴亚;审校 张明钧

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