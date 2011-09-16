〔中国钢铁〕9月上旬粗钢日产量达到196.4万吨,产量有所回升--中钢协(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京9月16日电---中国联合钢铁网援引中钢协数据称,9月上旬粗钢日产量达到196.4万吨,旬环比增3.1%,显示产量有所回升.
同期,中钢协会员企业粗钢日产量为166.8万吨,旬环比亦大增4.7%.
"这与钢厂提价、气温下降缓解电荒、部分品种盈利较好、下游行业尤其是工业出现季节性转强密不可分."中联钢资深分析师胡艳平认为,"当然,这也与钢厂尤其是大中型企业对传统旺季的预期有关."
中国8月粗钢日均产量为193.51万吨,环比增长1.16%.
胡艳平也提醒称,值得注意的是,由于统计口径与方法等问题,近月中钢协产量数据与最终统计局数据出入较大,需引起关注.
中国此前出台今年淘汰落後产能目标中,炼钢产能淘汰目标达到2,627万吨,较去年1,802万吨大幅提高,炼铁产能淘汰目标达到2,653万吨,铁合金185.7万吨,但热情高涨的钢铁企业或将加剧产能过剩的状况.
国内主要钢铁生产商--鞍钢集团总经理张晓刚在达沃斯接受路透专访时称,随着中国经济进入缓慢调整期,产能过剩的中国钢铁业亦进入寒冬期[ID:nCH0078639]. (完)
--发稿 李文科; 撰写 沈燕；审校 曾祥进
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。