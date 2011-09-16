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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 12:03 BJT

〔中国钢铁〕9月上旬粗钢日产量达到196.4万吨,产量有所回升--中钢协(更新版)

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路透北京9月16日电---中国联合钢铁网援引中钢协数据称,9月上旬粗钢日产量达到196.4万吨,旬环比增3.1%,显示产量有所回升.

同期,中钢协会员企业粗钢日产量为166.8万吨,旬环比亦大增4.7%.

"这与钢厂提价、气温下降缓解电荒、部分品种盈利较好、下游行业尤其是工业出现季节性转强密不可分."中联钢资深分析师胡艳平认为,"当然,这也与钢厂尤其是大中型企业对传统旺季的预期有关."

中国8月粗钢日均产量为193.51万吨,环比增长1.16%.

胡艳平也提醒称,值得注意的是,由于统计口径与方法等问题,近月中钢协产量数据与最终统计局数据出入较大,需引起关注.

中国此前出台今年淘汰落後产能目标中,炼钢产能淘汰目标达到2,627万吨,较去年1,802万吨大幅提高,炼铁产能淘汰目标达到2,653万吨,铁合金185.7万吨,但热情高涨的钢铁企业或将加剧产能过剩的状况.

国内主要钢铁生产商--鞍钢集团总经理张晓刚在达沃斯接受路透专访时称,随着中国经济进入缓慢调整期,产能过剩的中国钢铁业亦进入寒冬期[ID:nCH0078639]. (完)

--发稿 李文科; 撰写 沈燕；审校 曾祥进

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