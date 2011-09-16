〔新债招标〕中国国开行五年债利率略高预期,流动性紧缩预期致需求偏弱(更新版)

(新增更多细节、交易员评论和背景)

* 五年国开债中标利率4.68%,落在预测区间上端

* 因流动性紧缩预期,及通胀压力不减

* 延续一级市场牵引现券收益率上行局面

* 六个月期贴现国债加权中标收益率3.9394%

路透上海9月16日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周五招标发行的五年期固息金融债,中标利率略高于预期.流动性紧缩预期,以及投资者对通胀压力的担忧,使得近期新债认购需求偏弱.而一级市场牵引现券收益率上行的局面亦延续.

业内人士稍早透露,该期金融债中标利率4.68%,略高于此前4.65%的预测均值,但落在4.60%-4.70%的预测区间上端;认购倍数1.74倍.此外,稍早进行的财政部150亿元人民币六个月期贴现国债加权中标收益率为3.9394%,边际(最优)中标收益率为4.0016%,投标倍数1.95倍.

"今天市场(现券收益率)又上来一些,所以招标结果比昨天的预测高了一点点,这证明了一级市场的需求还是偏弱,基本上还是符合市场之前的判断的."北京一银行交易员称.

他表示,目前的局面就是一级市场新债发行一期,二级市场上相同期限的现券收益率就跟着作出修正.前段时间主要是短端品种和信用债,现在看来,中长端利率产品也可能延续这一趋势.

中国银行间债市早盘央票、国债等利率产品收益率小幅上涨,剩馀期限近五年的农发行金融债110412券最新双边报价CN110412=CFXM为4.65%/4.53%,上日尾盘为4.61%/4.53%.

上海一券商交易员还指出,除了预期10月市场流动性将明显收紧之外,昨日欧洲央行联合美联储等其它四大央行,计划向欧洲的银行提供美元流动性,该操作以及为遏制欧债危机可能出台的更多宽松政策,将增加中国压低通胀水平的困难,令现券中长端承压.

欧洲央行称,决定与美联储、英国央行、日本央行和瑞士央行合作,在10-12月期间实施三次固息资金操作,满足银行所有美元需求,以缓和年尾前後任何可能出现的融资紧张情况.[ID:nCN1969399]

中国银行间市场质押式回购加权平均利率周五早盘维持在近期低位附近.目前市场流动性虽偏于宽松,但考虑到三季度末逐渐临近,银行贷存比(贷款/存款)考核等季末因素,或令回购利率下周起震荡走升.[ID:nCN1970167]

银行存款准备金上缴基数扩大亦是引起流动性忧虑的重要原因.路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴.即四大行、交行和邮储银行分别在9 月5日、10月5日和11月5日将保证金存款馀额的20%、60%和100%计入一般存款.[ID:nCN1927347]

该期债为国开行今年第53期金融债.具体条款如下:

第53期

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发行总量 不超过200亿元

追加发行 不超过100亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 9月26日

起息日 9月26日

分销期 9月17日-26日

上市日 9月30日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)