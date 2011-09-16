〔中国货币市场〕回购利率低位徘徊,下周起或走高因季末临近(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海9月16日电---中国银行间市场质押式回购加权平均利率周五早盘维持在近期低位附近.目前市场流动性虽偏于宽松,但考虑到三季度末逐渐临近,银行贷存比(贷款/存款)考核等季末因素,或令回购利率下周起震荡走升.
交易员并表示,按照往年惯例,国庆节前央行将投放资金,保证银行节假日备付需求,但季末因素的影响或将更甚,下旬以後回购利率震荡回升的可能性较大.
"今天资金情况还可以,回购利率也不高."上海一位银行交易员称,"(回购利率)月底可能会反弹,到季度末了,银行要考核贷存比."
他并表示,尽管央行在国庆节前投放资金的可能性很大,但银行到季末一般倾向保有流动性,尽量拉低贷存比水平,且还要准备国庆节备付,资金需求增大可能推高回购利率水平.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.2016 3.1991 +0.25
七天CN7DRP=CFXS 3.3251 3.3322 -0.71
14天CN14DRP=CFXS 3.4826 3.9471 -46.45
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.2021 3.2010 +0.11
七天CHICNY7D=CFXS 3.3355 3.3765 -4.10
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.2000 3.2000 0.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3239 3.3522 -2.83
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4300 3.9600 -53.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.1900 3.1933 -0.33
七天SHICNYSWD= 3.3202 3.3433 -2.31
三个月SHICNY3MD= 5.6167 5.6209 -0.42
====================================================================(完)
--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
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