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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 16:57 BJT

〔新债招标〕中国华能国际50亿元一年短融,票面利率6.04%--路透数据

路透上海9月16日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国最大发电企业--华能国际电力股份有限公司

(0902.HK)(600011.SS)周五在银行间债市簿记建档发行的50亿元人民币一年期短期融资券,票面利率6.04%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

=========================================================================================

华能国际 50 50 12 9/16簿记建档 中国银行 AAA 9/19 9/20

(0902.HK)(600011.SS)

=========================================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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