〔日本政经〕执政党小组敦促日本央行和政府携手应对日圆升值

路透东京9月16日电---日本执政党民主党的一个关键政策小组周五敦促日本央行与政府密切合作,应对日圆升值和全球金融动荡,并以合理和灵活的方式进一步放松货币政策,以支持经济.

这些建议是由民主党的金融事务分委会所拟定,将提交给政策事务委员会,以最终包含至第三批追加预算案中.该预算案料将于下月提交给国会,并将聚焦日本东北部遭受震灾地区的重建事宜.(完)