〔日本政经〕执政党小组敦促日本央行和政府携手应对日圆升值

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透东京9月16日电---日本执政党民主党的一个关键政策小组周五敦促日本央行与政府密切合作,应对日圆升值和全球金融动荡,并以合理和灵活的方式进一步放松货币政策,以支持经济.
这些建议是由民主党的金融事务分委会所拟定,将提交给政策事务委员会,以最终包含至第三批追加预算案中.该预算案料将于下月提交给国会,并将聚焦日本东北部遭受震灾地区的重建事宜.(完)
--编译 丁琦;审校 侯向明
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类