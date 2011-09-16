《路透基点分析》亚洲银行业者融资成本迅速上升,恐减缓贷款市场活动

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 融资成本在三个月内上升100个基点
* 美国贷款市场依赖美国和日本的银行,因其未受成本高涨困扰
* 亚洲贷款银行预计贷款成本将继续上升
路透香港9月16日电---融资成本上涨困扰贷款市场已逾一年之久,其中主要是亚洲和欧洲银行业者.
如今,亚欧银行依然受其困扰,且问题已经恶化.
7月,就在意大利爆发债务危机之後,汤森路透基点报导了欧洲银行业者的应对举措.
许多在亚洲和美国运营的欧系银行回应称,其融资成本跳涨至约180-200个基点.其中主要是经历了融资成本骤升的意大利和西班牙银行.
许多人指出,情况并不像雷曼兄弟倒闭那场危机那麽糟糕,法国和德国银行业者的业务经营一如往常.
亚洲银行业者处境相同,虽融资成本高启,但业务照常.然而,最近针对在亚洲和美国运营的中国、香港、印尼和台湾等亚洲银行进行的调查显示,许多银行称随着成本继续升高,业务难以为继.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类