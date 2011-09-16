《路透基点分析》亚洲银行业者融资成本迅速上升,恐减缓贷款市场活动

* 融资成本在三个月内上升100个基点

* 美国贷款市场依赖美国和日本的银行,因其未受成本高涨困扰

* 亚洲贷款银行预计贷款成本将继续上升

路透香港9月16日电---融资成本上涨困扰贷款市场已逾一年之久,其中主要是亚洲和欧洲银行业者.

如今,亚欧银行依然受其困扰,且问题已经恶化.

7月,就在意大利爆发债务危机之後,汤森路透基点报导了欧洲银行业者的应对举措.

许多在亚洲和美国运营的欧系银行回应称,其融资成本跳涨至约180-200个基点.其中主要是经历了融资成本骤升的意大利和西班牙银行.

许多人指出,情况并不像雷曼兄弟倒闭那场危机那麽糟糕,法国和德国银行业者的业务经营一如往常.