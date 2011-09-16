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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 13:22 BJT

〔人民币汇率〕8月名义有效汇率环比上涨0.58%,止跌反弹--BIS

路透上海9月16日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年8月人民币名义有效汇率指数为112.54,环比上涨0.58%,扭转上个月环比下跌的态势,但其年内贬值幅度仍达到1.09%.

国际清算银行的数据并显示,同期人民币实际有效汇率指数为120.39,环比上涨2.29%.

至8月底,今年以来人民币兑美元汇价CNY=CFXS有约3.32%的升幅.

2010年6月,中国央行重启汇改,令人民币兑美元汇价摆脱近两年的盘整之势开始震荡上行,2010年全年累计升值3.6%.(完)

参看详情,请点选国际清算银行网站(here)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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