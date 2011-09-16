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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 13:40 BJT

〔路透基点〕恒耀金属三年期融资案敲定,规模扩大至2,400万美元--RLPC

路透香港9月16日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,11家银行已签署恒耀金属有限公司的2,400万美元三年期贷款案,融资规模较初定目标2,000万美元上调.

四家主办行与额度分配行分别是:中国信托商业银行、玉山商业银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行,这些银行各承贷300万美元.

协办行彰化商业银行与台湾合作金库商业银行各承贷225万美元.

参与行永丰银行、华南商业银行、台湾土地银行、台新国际商业银行与台湾企银各承贷150万美元.

贷款分两部分,包括A部分2,400万美元的备用信用证,B部分2,400万美元定期贷款.两部分总额不得超过2,400万美元.

A部分支付的年费为1%,B部分费率为较六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点.若台北美元拆款利率TAIFX与LIbor的差值超过25个基点,借款人需支付差价部分.

承贷300万美元或以上的银行获得先期费用25个基点;承贷200-290万美元的,先期费用为10个基点.

两部分均为子弹式还款,有两年宽限期可供选择,承诺费为20个基点.

对借款人母公司的财务约束性条款包括:流动比率最低1倍,2011-12年债务比率最高2.5倍,2013年及此後债务比例最高2.4倍;利息覆盖比率最低5倍,有形净值最低17亿台币.

资金用于再融资,以及借款人在中国子公司的营运资本.

恒耀金属曾于2011年1月获得一笔21.6亿台币三年期贷款,台币部分支付费率为较两年期邮政储金利率加码75个基点,美元部分为较新加坡银行同业拆息率加码90个基点.(完)

--编译 隋芬;审校 李爽

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