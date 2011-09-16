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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 14:10 BJT

〔路透基点〕华能集团8亿美元贷款案的联贷银行浮出水面--RLPC

路透香港9月16日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,中国华能集团8亿美元五年期贷款案的联贷银行已浮出水面.这笔融资将资助华能收购美国电力公司InterGen的股份.

星展银行与中银香港共享联合承办行与额度分配行头衔,摩根大通与三井住友银行为联合承办行.

中国建设银行(香港)以协办行身份加入.

联贷安排已于9月9日签署.

这笔贷款为子弹式还款,贷款是透过SPV Overseas International Inc Ltd所筹借,含所有费用的最高价码为150个基点,利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码126个基点.

去年11月,华能同意支付12.3亿美元从印度GMR集团手中收购InterGen的50%股份.InterGen在英国、荷兰、墨西哥、澳洲与菲律宾等五个国家拥有12座发电厂,总发电能力为8,146MW.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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