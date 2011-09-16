版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 13:38 BJT

〔欧洲金融〕希腊财政部长称,力争今明两年兑现财政目标

路透9月16日电---希腊财政部长称,力争今明两年兑现财政目标.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐