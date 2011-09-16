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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 13:43 BJT

〔东京美债〕公债持稳,经济疑虑料继续支撑市场

路透东京9月16日电---美国公债周五在亚洲市场持稳,此前全球主要央行出手缓解货币市场紧张,促使市场出脱避险的公债;不过经济疑虑萦绕不去,料继续支撑市场.

10年期公债US10YT=RR收益率(殖利率)持于2.08%,较纽约尾盘几无变动.该收益率周四升至2.12%左右的两周高位.

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