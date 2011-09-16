〔路透基点〕柳州钢铁三年期贷款案规模从9,400万美元下调--RLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港9月16日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导称,广西柳州钢铁(集团)公司的9,400万美元三年期本地贷款案规模正在调降,因一家参与行退出.
消息人士说,华美银行已退出这笔联贷案,该行之前承诺的额度为1,000万美元.
贷款规模可能缩为8,200万美元,额度分配正在调整.
韩国产业银行及渣打银行上海分行担任委托主办行,各自承贷2,000万美元.渣打银行为代理行.
其馀参贷行包括:华南银行(1,400万美元)、国泰世华商业银行(1,000万美元)、台湾土地银行(1,000万美元)、大众银行(500万美元)、上海商业银行(500万美元).
交通银行上海分行发出信用保证书.
是次贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码420个基点,承诺费为25个基点.
此案有18个月宽限期,每半年等额分期还款,共分四次偿清,令此案平均年限为2.25年.
消息人士说,此案有望在本月内完成.
款项用作营运资本,来偿还债务及购买原材料.
柳州钢铁8月10日为一系列融资活动从中国银行广西分行处得到了300亿元人民币的综合授信.柳州市市委书记陈刚8月31日表示,柳州钢铁在柳州市下一个五年计划中扮演重要角色,旨在令该公司成为华南地区的钢材精品基地.(完)
--编译 隋芬;审校 吴云凌
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。