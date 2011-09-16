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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 14:11 BJT

〔路透基点〕柳州钢铁三年期贷款案规模从9,400万美元下调--RLPC

路透香港9月16日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导称,广西柳州钢铁(集团)公司的9,400万美元三年期本地贷款案规模正在调降,因一家参与行退出.

消息人士说,华美银行已退出这笔联贷案,该行之前承诺的额度为1,000万美元.

贷款规模可能缩为8,200万美元,额度分配正在调整.

韩国产业银行及渣打银行上海分行担任委托主办行,各自承贷2,000万美元.渣打银行为代理行.

其馀参贷行包括:华南银行(1,400万美元)、国泰世华商业银行(1,000万美元)、台湾土地银行(1,000万美元)、大众银行(500万美元)、上海商业银行(500万美元).

交通银行上海分行发出信用保证书.

是次贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码420个基点,承诺费为25个基点.

此案有18个月宽限期,每半年等额分期还款,共分四次偿清,令此案平均年限为2.25年.

消息人士说,此案有望在本月内完成.

款项用作营运资本,来偿还债务及购买原材料.

柳州钢铁8月10日为一系列融资活动从中国银行广西分行处得到了300亿元人民币的综合授信.柳州市市委书记陈刚8月31日表示,柳州钢铁在柳州市下一个五年计划中扮演重要角色,旨在令该公司成为华南地区的钢材精品基地.(完)

--编译 隋芬;审校 吴云凌

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