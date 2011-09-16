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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 14:13 BJT

〔日本股市〕日经指数收涨逾2%,受央行协同行动提振

路透东京9月16日电---日本股市日经指数周五收涨逾2%,因全球主要央行的协同行动缓解了对欧洲流动性紧缩的担忧,提振金融类股上涨.[ID:nCN1969399]

日经指数.N225收涨2.3%至8,864.16点,东证股价指数.TOPX收涨2.2%至768.13点.(完)

--编译 李春喜;审校 隋芬

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