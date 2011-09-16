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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 14:23 BJT

〔韩国股市〕收高3.72%,受银行股和券商股上扬提振

路透首尔9月16日电---韩国股市周五续涨,当日收高3.7%,受银行股和券商股走高提振,因全球主要央行的联合行动缓解人们对欧元区债务危机的焦虑.

外资九个交易日来首次买超韩股,买超额达827亿韩元.

综合股价指数.KS11收涨3.72%,报1,840.10点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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