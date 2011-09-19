《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月19日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月19日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2011年9月17日-9月23日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
9/19 深 兴源过滤 300266 1,400 26.00 38.81 中信建投 9/22
9/19 沪 长城汽车 780633 不超过30,424.3 13.0-14.0 14.94-16.09 国泰君安 9/22
9/20 沪 丰林集团 780996 5,862 13.0-14.0 27.08-29.17 恒泰证券 9/23
9/20 深 瑞和股份 002620 2,000 30.00 40.00 太平洋证券9/23
9/20 深 大连三垒 002621 2,500 24.00 36.92 平安证券 9/23
9/21 深 巨龙管业 002619 不超过2,350 -- -- 长城证券 9/26
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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金4,675.71亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1972945]
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
长盛同祥泛资源 长盛基金 建设银行 农业银行、国元证券等 9/19-10/21
主题股票基金
工银瑞信主题策略 工银瑞信 交通银行 工商银行、光大证券等 9/19-10/20
股票型基金
泰信中小盘精选 泰信基金 中国银行 工商银行、金元证券等 9/13-10/21
股票基金
富国中证500 富国基金 农业银行 中国银行、安信证券等 9/9-9/28
指数增强型基金(LOF)
华宝兴业标普 华宝兴业 境内:建设银行 招商银行、光大证券等 9/5-9/23 募集上限为40亿元人民币
股票指数基金(QDII)(LOF) 境外:纽约梅隆银行
长信内需成长 长信基金 农业银行 招商银行、长江证券等 9/5-9/23
股票基金
银华消费主题 银华基金 建设银行 农业银行、中信证券等 9/5-9/22
分级股票基金
汇添富深证 汇 添 富 工商银行 招商银行、光大证券等 8/26-9/26
300ETF联接基金
东吴新产业 东吴基金 建设银行 农业银行、银河证券等 8/29-9/23
精选股票基金
交银施罗德深证 交银施罗 农业银行 建设银行、招商银行等 8/29-9/23
300价值ETF联接基金
交银施罗德 交银施罗德 建设银行 招商银行、中金公司等 8/24-9/21
双利债券基金
诺安全球收益 诺安基金 境内:工商银行 中国银行、海通证券等 8/22-9/21
不动产基金 境外:布朗兄弟哈里曼银行
诺安油气能源 诺安基金 招商银行 中国银行、国泰君安等 8/29-9/20
股票基金(QDII)(FOF)(LOF)
南方中国中小盘 南方基金 境内:农业银行 建设银行、东方证券等 8/25-9/20 预定募集规模上限为30亿元
股票指数基金(QDII)(LOF) 境外:纽约梅隆银行
景顺长城大中华 景顺长城 境内:工商银行 农业银行、中信建投等 8/19-9/19 预定募集规模为8亿美元
股票基金(QDII) 境外:渣打银行(香港)
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注
(亿元)
华能国际 50 1年 短期融资券 周一
(0902.HK)(600011.SS)
中电投集团 58 1年 短期融资券 周一
国开行 150 3年 固息金融债 周一
180 10年 固息金融债 周二
中石油集团 100 3年 中期票据 周三
100 3年 中期票据 周四
财政部 300 10年 记账式国债 9/22-9/26
(今年第19期续发)
财政部 150 六个月 贴现国债 9/19-9/21
财政部 325.1 1年 记账式国债 9/15-9/19
财政部 300 1/3/5年 储蓄国债 9/10-9/23
二.资金投放因素
1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 正回购到期 合计
-- 800 800
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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间
(亿元)
国开行 浮息金融债 100 周日(9月18日)
固息金融债 300 周日(9月18日)
中国中冶 短期融资券 100 周二
(601618.SS)(1618.HK)
联通公司 短期融资券 80 周二
中石油集团 超短期融资券 50 周五
进出口行 固息金融债 150 周五
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3.本周新股资金解冻
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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
尔康制药 4,600 17.97 -- -- -- 9/15 9/20
万福生科 1,700 25.00 -- -- -- 9/15 9/20
兴源过滤 1,400 26.00 -- -- -- 9/19 9/22
长城汽车 不超过30,424.3 13.0-14.0 -- -- -- 9/19 9/22
丰林集团 5,862 13.0-14.0 -- -- -- 9/20 9/23
瑞和股份 2,000 30.00 -- -- -- 9/20 9/23
大连三垒 2,500 24.00 -- -- -- 9/20 9/23
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4.国库现金定存投放
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期数 金额 期限 招标日 到期日 利率
2011年第八期 300 三个月 9月20日(周二) 12月20日 --
=======================================================================================(完)
--整理 曲伟治/周晓峰; 审校 边竞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。