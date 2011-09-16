(重发)《达沃斯论坛》中国政策紧缩或延至明年,因通胀高企--前人大副委员长

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(重发以润饰标题)
路透大连9月16日电---中国全国人大常委会原副委员长成思危周五表示,由于通胀持续高企,中国政策收紧可能要持续到明年.但与此同时,也需定向宽松,即放松对中小企业及高科技企业的贷款.
他在参加夏季达沃斯论坛间隙并预计,今年中国经济增速会略超过9%,CPI(居民消费价格指数)同比涨幅将逾5%.
"通胀还是相当高了,因为通胀超过5%,就不是温和了,所以我们还应该坚持(政策)紧缩."他称.
国家统计局上周公布的数据显示,8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,自上月创下的37个月新高回落,但物价压力仍未根本缓解.当月工业生产、投资和消费同比增速均温和回落,基本符合预期并仍在调控范围内,显示中国经济正在软着陆,或为宏观调控争取更多空间.[ID:nCN1955871]
对于可能将推行的地方政府单独发债试点,成思危认为,当地政府需要具有债务偿还能力,"它要有发债能力才能让它发,广东、浙江有这个能力.它没有能力发,最後也不是麻烦吗?"
中国金融时报此前报导,传闻多时的地方政府自行发行地方债券的试点终于启动.包括浙江、广东、山东等地在内的多个省份正在为发行地方债试点做准备.[ID:nCN1951889](完)
--发稿 钟华; 撰写 边竞; 审校 曾祥进
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。