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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 14:18 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元微升,市场关注随後将召开的欧盟会议

路透惠灵顿/悉尼9月16日电---澳元和新西兰元周五延续涨势,随後欧盟将召开会议,投资者冀望会上能得出一些大胆措施以使欧元区团结在一起.

澳元兑美元AUD=升0.4%,至1.0356美元.此前主要央行协同行动向欧洲银行体系增加流动性後,澳元在隔夜时段一度大涨.

"他们又注入了一剂兴奋剂...风险情绪可能将延续至本周结束,"Arab Bank Australia交易商David Scutt表示.

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