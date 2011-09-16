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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 14:44 BJT

〔印度央行〕一如预期升息25个基点,并称坚持对抗通胀政策立场

路透孟买9月16日电---印度央行周五升息,为18个月来第12次调高利率,央行并称,将坚持对抗通货膨胀政策立场,即使印度经济成长速度放缓.

印度央行将政策放款利率,即回购利率,调升25个基点至8.25%,符合市场预期.

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