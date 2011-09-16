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亚洲 | 2011年 9月 16日 星期五 14:40 BJT

〔澳洲股市〕在能源和金融股涨势推动下收升,因各国央行公布协同举措

路透悉尼9月16日电---澳洲股市周五收盘上扬1.9%,因各国央行采取协同举措向欧洲银行业注入流动性,以防欧债危机演变成银行业危机.

能源和金融股涨幅居前,其中澳洲四大银行涨幅均在1.5%以上,油气厂商Woodside petroleum (WPL.AX)涨3.1%至34.25澳元.力拓(RIO.AX)升2.7%至71.27澳元.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数涨77点至4,149.4点.该指数本周下跌1.1%,为连续第二周下跌.(完)

--编译 李爽;审校 龚芳

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