中日开展流行乐外交 SMAP在京举行演唱会

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(本文由路透中文网编译)
路透北京9月16日电---起初是乒乓外交，後来是熊猫外交。如今，中日两国展开流行乐队外交，以缓和时而紧张的中日关系。
尽管中日关系存在诸多政治问题，日本流行乐队SMAP将于周五在京举行演唱会，中方对此表示欢迎，演唱会主题是“加油日本！感谢中国！亚洲一家”，以感谢中国在日本今年3月受灾後的援助。
中国官方媒体称，乐队成员木村拓哉（Takuya Kimura）在人民大会堂告诉记者：“如果音乐会能提前庆祝中日建交40周年，我们将非常高兴。”明年将是中日建交40周年纪念。
中国前国务委员唐家璇代读了国务院总理温家宝的贺电。温家宝今年5月访日时会见了SMAP成员，曾邀请该乐队访华演出。
去年中日钓鱼岛撞船事件中，日方逮捕中方渔船船长，SMAP上海演唱会因此取消。
中国外交部发言人姜瑜对SMAP在京举行演唱会表示：“我们支持两国民间的友好交往和交流活动，希望中日两国民众通过各种形式的交流与互动不断改善国民感情。”
SMAP将于周五晚在工人体育场举行演唱会，除了演唱他们的畅销金曲外，还将演唱三首中文歌。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
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