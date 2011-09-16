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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 15:02 BJT

〔日圆汇率〕日本首相称将采取所有措施,与日本央行合作应对日圆升值

路透东京9月16日电---日本首相野田佳彦周五表示,政府将采取所有可能措施,与日本央行合作应对日圆升值带来的负面影响.

"日圆过度升值或给日本出口商及中小企业带来负面影响.我们与日本央行进行合作,采取所有可动用的政策措施来应对,"野田佳彦在一个国会会议上表示.(完)

--编译 梁睿雪;审校 吴云凌

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