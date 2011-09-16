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市场报道 | 2011年 9月 16日 星期五 14:57 BJT

〔中国外汇〕6月末外债馀额6,425.28亿美元--外管局

路透北京9月16日电---中国国家外汇管理局周五公布,截至2011年6月末,中国外债馀额为6,425.28亿美元.

刊登在外管局网站的新闻稿并称,其中登记外债馀额为4,028.28亿美元,贸易信贷馀额为2,397亿美元.

外管局此前数据显示,截至3月末,中国外债馀额5,859.7亿美元.(完)

欲了解更多详情,请点选外管局网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良

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