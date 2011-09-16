〔中国外汇〕6月末外债馀额6,425.28亿美元--外管局

路透北京9月16日电---中国国家外汇管理局周五公布,截至2011年6月末,中国外债馀额为6,425.28亿美元.

刊登在外管局网站的新闻稿并称,其中登记外债馀额为4,028.28亿美元,贸易信贷馀额为2,397亿美元.