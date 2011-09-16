《外汇动态》欧洲开盘:欧元持稳,静候欧盟财长会议

0638GMT---欧元兑美元EUR=持稳在1.3850上方,投资者关注周五稍晚开幕的欧盟财长会议.

市场预期欧洲领导人将采取一些切实措施,而不是仅仅说一番空话.

美国财长盖特纳将与欧洲各国财长讨论,是否有可能把欧元区纾困基金作为杠杆,使之在对抗本地区债务危机的过程中发挥更大效用.[ID:nCN1969443]

倘若会议取得突破,将提振欧元兑美元升至1.40美元水平,不过交易商称,取得突破性进展的机率甚微.

欧元兑美元的近期阻力位在200日移动均线切入位1.4036附近.据称,欧元买盘在1.3810-15水平,而在1.38下方挂有止损单.

美元指数.DXY升0.18%至76.385,美元兑日圆JPY=持平于76.79日圆.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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