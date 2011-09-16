修正:〔全球金市〕金价或录得2009年初以来最大单周跌幅,因股市及欧元走强

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(更正:内文倒数第二段美国期金的直接提取码更正为"GCcv1")
路透新加坡9月16日电---金价周五跌逾1%,可能录得2009年3月以来最大的单周跌幅,因股市及欧元走强.此前全球主要央行采取联合行动奋力抗击欧洲债务危机.
美国财长盖特纳将与欧洲各国财长讨论,是否有可能把欧元区纾困基金作为杠杆,因全球主要央行意在缓解欧洲受困银行的美元融资压力.[ID:nCN1969443]
0634GMT,现货金XAU=跌21.45美元至每盎司1,767.19美元,上日已跌2%.金价上周创下约1,920美元的纪录高位,因担忧欧元区债务危机或令全球经济成长受阻.
"我们倾向于在今天的交易中保持看跌的观点,"MF Global贵金属和能源分析师Tom Pawlicki指出.
"下周举行的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议推出量化宽松的可能性不大,加之我们认为技术因素预示金价将跌落至每盎司1,700-1,750美元,令金市面临更大压力."
美国期金GCcv1下跌11.30美元,至每盎司1,770.10美元.因投资者观望下周举行的美联储FOMC议息会议.
金属咨询机构GFMS周四发表报告预测,金价有望在年底前突破每盎司2,000美元至纪录新高,因亚洲通胀压力和西方国家的债务担忧推动投资需求回升.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1767.19 -21.45 -1.20 24.50
现货银 39.51 -0.32 -0.80 28.03
现货铂金 1779.24 -2.14 -0.12 0.66
现货钯金 717.43 -3.32 -0.46 -10.27
TOCOM期金 4379.00 -99.00 -2.21 17.43 107486
TOCOM铂金期货 4431.00 -42.00 -0.94 -5.64 14193
TOCOM期银 98.20 -1.00 -1.01 21.23 1455
TOCOM钯金期货 1795.00 8.00 +0.45 -14.40 280
COMEX期金 1770.80 -10.60 -0.60 24.58 35602
COMEX期银 39.65 0.15 +0.38 28.15 2948
汇率
欧元/美元 1.3858
美元/日圆 76.78
附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)
--编译 梁睿雪/肖群英;审校 王洋
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。